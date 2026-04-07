今後の天気（午後5時）◇「今夜〜あす朝は冷える」■7日の夜は北風冷たい7日(火)夜にかけて日本付近は西に高気圧、東に低気圧という、冬のような気圧配置となります。既に、強い北西風に乗って上空には寒気が流れ込み、全国的に気温が下がってきています。最高気温は午前中に観測した所が多く、その後、午後4時の時点で札幌:6.3℃、山形7.7℃、金沢:10.3℃、前橋:8.3℃、名古屋:11.7℃、京都:10.9℃、福岡:14.9℃など、各地で気温