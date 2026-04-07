警察や消防などによりますと、7日午後4時半ごろ、川崎市川崎区扇島のJFEスチール東日本製鉄所で作業員の男性から「40メートル級の足場が崩れ複数の人が落下した」などと119番通報がありました。現場は、工場が集まるエリアの一角で、警察や海上保安本部によりますと少なくとも5人が落下し、3人が意識不明で搬送されたということです。まだ1人の行方が分からないということで、警察や消防が救助活動を急ぐとともに現場の状況を詳し