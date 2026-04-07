もう二度と来るなよ〜！ そしてなにより連れてくるなよ〜!! って感じですよね。奥さんのほうは金輪際関わるまいという姿勢。でも、心優しい旦那さんはこの先輩たちをコントロールしきれず…!?>>【まんが】私の夫は頼りない?(ウーマンエキサイト編集部)