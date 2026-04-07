警察官をかたった特殊詐欺に関与したとみられる日本人5人がカンボジアの当局に拘束されました。【映像】プノンペンにある集合住宅の一室（実際の様子）現地当局によりますと、6日首都プノンペンにある集合住宅の一室を捜索し、日本人5人を含む8人を拘束しました。8人はこの部屋を拠点に日本の警察官を装い、日本人を狙った特殊詐欺に関与したとみられています。部屋からは日本の警察官の制服のようなものや、偽の逮捕状など