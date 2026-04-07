7日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台後半で取引された。午後5時現在は前日比49銭円安ドル高の1ドル＝159円86〜87銭。ユーロは20銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円50〜54銭。米国とイランの戦闘が長期化するとの見方が強まり「有事のドル買い」を促した。6日の原油先物相場で指標の米国産標準油種（WTI）が上昇したことも円売りにつながった。トランプ米大統領が示したイランとの交渉期限を日本時間の8日朝に控