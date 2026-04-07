高市総理大臣は、自身の名前を冠した暗号資産「SANAE TOKEN」をめぐり、発行や取引について「説明を受けておらず承認もしていない」と改めて関与を否定しました。【映像】国会で笑いが起こる瞬間高市総理大臣「高市事務所として、発行主体側からSANAE TOKENという名称の暗号資産が発行され、取引がなされることということについて説明を受けておらず、承認もしていないということです。私自身ももちろんそうでございます。サナエ