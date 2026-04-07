バスケットボールBリーグの秋田ノーザンハピネッツは東京の公益財団法人と協力して、社会の課題解決に取り組み、大きく成長することが見込まれる企業1社に1,000万円を支援すると発表しました。秋田の発展につながる企業を8日から公募します。こども食堂の運営やスタートアップ企業の支援など、社会貢献活動にも力を入れている秋田ノーザンハピネッツ。今回は、東京のフィランソロピック財団と協力し