秋田市にも6日にサクラの便りが届きましたが、7日の県内は広く雨となりました。それでもにかほ市の勢至公園では見ごろを迎えたサクラがしずくをまといながら可憐に咲き誇っていました。※映像でご覧ください♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢雨のサクラもきれいですよね。8日は天気が回復し、花見日和となりそうです。※午後6時15分の ABS news every. でお伝えします