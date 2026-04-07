自宅アパートの敷地内に乳児の遺体を遺棄した罪に問われていた43歳の女に、秋田地方裁判所は拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。「浮気相手との子をなしたものの同居していた相手と別れたくないという理由は身勝手な発想」と裁判官は述べています。判決を受けたのは秋田市川尻御休町の無職佐藤寿子被告43歳です。起訴状などによりますと、佐藤被告は2020年5月、自宅アパートで子どもを出産。貧血や疲