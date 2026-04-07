新たな学校生活のスタートです。ほとんどの県立高校で7日に入学式が行われ、新入生たちが希望を胸に新たな一歩を踏み出しました。今年で創立154年目、県内の高校で最も歴史のある秋田高校。今年の新入生は263人です。新入生一人ひとりの名前が読み上げられ、秋田高校の一員としての生活をスタートさせました。庫山徹校長は「主体的に自らの高校生活を築き上げ、きょう抱いた決意と初心を忘れず充実した3年間を過ごして