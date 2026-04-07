2026年4月2日から5日にかけて、国内最大級のペットイベント『インターペット東京』が東京ビッグサイトで開催された。 （関連：【画像あり】ペット専用3Dスキャンを使用した造形サービス『Pet & 3D』） 昨年は「ドライヤーハウス」が注目されていたが、今年はどういった商品が展開されているのか。本記事では、テクノロジーを活用したペット向けの商品やアイテムが集まる「ペットテック」エリア