◆■“世界との差”「真摯に受け止めている」 4月7日、日本バスケットボール協会が、ワールドカップ出場権を獲得した女子日本代表（FIBAランキング10位）に関するメディアブリーフィングを実施。女子代表強化部会長の萩原美樹子氏と、女子日本代表チームダイレクターの小栗弘氏が『FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026予選トーナメント』を振り返った。 日本は