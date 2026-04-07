4月22日に発売される『天使のたまご 4Kリマスター』の4K ULTRA HD Blu-ray＆Blu-rayの特装限定版パッケージデザインと特典の詳細が公開された。 参考：押井守の「自分にとって決定的な作品」とは？『天使のたまご』と後の作品への影響明かす 1985年にOVAとして発表された『天使のたまご』は、押井守が原案・脚本・監督、天野喜孝が原案・アートディレクションを務めた作品。その美しい映像と他の追随を