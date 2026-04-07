世界的建築家、丹下健三が設計した旧香川県立体育館＝通称「船の体育館」について、県は今月（4月）10日から解体工事に着手すると発表しました。 【写真を見る】香川県が「船の体育館」解体工事に10日から着手と発表「住民の不安の声に一定の回答ができた」 香川県は、旧県立体育館について地震による倒壊の危険性があるなどとして解体を決め、昨年度中の着工を目指していました。しかし、先月の住民説明会では、事前の調査で