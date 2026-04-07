「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」と読売ジャイアンツのコラボレーションが決定した。6月5日に東京ドームで開催される「日本生命 セ・パ交流戦2026 読売ジャイアンツvs千葉ロッテマリーンズ」にて、さまざまなコラボ企画が実施される。 当日は「ソニック」が試合前のグラウンド上に登場するほか、コラボを記念した描き下ろしイラストが公開された。ジャイアンツのユニホームを身にまとった「ソニック」