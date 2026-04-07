大学などで新入生の歓迎会が本格化するのを前に、JR岡山駅までプロスポーツ選手らが20歳未満の飲酒防止などを呼びかけました。 【画像をみる】“飲酒運転撲滅”を呼びかける選手たち 「飲酒運転撲滅キャンペーンやっていますお願いします」 未成年らの飲酒防止などを訴えたのは、シティライト岡山やトライフープ岡山などスポーツ団体の選手ら75人です。この活動は、岡山県小売酒販組合連合会などが、毎