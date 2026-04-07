今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、イラン情勢が注視されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円００～１６０円２０銭。 トランプ米大統領は６日の記者会見で、イランとの交渉は「順調に進んでいる」としながらも、イランが応じなければ、全ての橋と発電所を破壊する意向を示した。日本時間８日午前９時（米東部時間７日午後８時）とされる交渉期限が意識されており、それまでに交渉の進展があるか関