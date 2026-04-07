■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０４月０７日１５９円８６～８７銭（△０．４９） ０４月０６日１５９円３７～３９銭（▼０．２２） ０４月０３日１５９円５９～６１銭（△０．０３） ０４月０２日１５９円５６～５８銭（△０．７７） ０４月０１日１５８円７９&#