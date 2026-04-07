岡山市はフリースクールなど民間施設を活用した不登校支援など、今年度からの教育政策の方針を発表しました。 【写真を見る】岡山市が今年度からの教育方針を発表民間のフリースクール活用などで学校外での不登校支援を拡充へ【岡山】 全国平均を下回るものの増加傾向 岡山市は10年前から5年ごとに教育方針を定めていて、不登校の抑制などに取り組んでいます。岡山市では、おととし（2024年）不登校