日銀が７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円８６～８７銭と前日に比べ４９銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円５０～５４銭と同２０銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１５４１～４３ドルと同０．００２３ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS