株式会社スターフライヤーは4月2日（木）、4・5月臨時便の運行について発表した。4月17日（金）から5月7日（木）にかけてのスケジュールを公開している。航空券の販売も公式サイトで開始している。 公式サイトでは羽田（東京）～福岡線と中部（名古屋）～福岡線のそれぞれについて、GWを含む期間における臨時便のスケジュールが確認できる。 料金は羽田（東京）～福岡線が9,600