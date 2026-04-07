ビーズ株式会社が展開するゲーミング家具ブランドのバウヒュッテは、PCの天面上に整理・展示するスペースを増設できる拡張ラック「PC上ラック BHP-50R」を4月7日（火）に発売した。参考価格は9,760円。 前面の支柱を排除した3本脚構造を採用し、PC筐体やライティングの視認性を損なわずに天面上に新たな棚板スペースが構築できる。外付けストレージや小物類の置き場などに活用できそうだ。