耳を塞がないオープンイヤー型イヤホンを展開するShokz Japanは、2026年4月6日に新製品「OpenFit Pro」の発表会を行った。発表会では同社のCMO（チーフマーケティングオフィサー）である冨田 健斗氏が登壇し、新製品を紹介した。また、新たにブランドアンバサダーとして就任したサカナクションの山口一郎さんも登場して、日頃から愛用しているというShokz製品の魅力を語った。●Shokz初の「フォーカスモード」搭載フラッグシップ