「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンパクトデジカメ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位KODAK PIXPRO C1（JK Imaging）2位instax mini Evo（富士フイルム）3位KODAK PIXPRO FZ55（JK Imaging）4位PowerShot SX740 HS（キヤノン）5位OM SYSTEM Tough TG-7（OMデジタルソリューションズ）6位IXY 650 m（キヤノン）7位LUMIX TZ99（パナソニック）8位KODAK