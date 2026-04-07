障害者自立支援センターオアシスは3月に、メジャメンツによるサポートのもと、視覚障がい者をはじめとする移動困難者の利便性向上を目的とした、次世代音声コード「ナビレンス」を活用した移動支援社会実験を、新潟駅バスターミナル（新潟県新潟市）にて開始した。●次世代音声コード「ナビレンス」を活用した移動支援社会実験を開始「ナビレンス」は、各所に貼られているアクセシブルなナビレンスコードを読み込むと、目的地