【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「＜散った花がアスファルトで咲いた＞って歌詞は、幼い頃の祖父との会話の記憶から生まれた」（jo0ji） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。4月はシンガーソングライター・jo0jiが担当MCとして登場。 4月7日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、2023年9月にリリースした