春の全国大会で優秀な成績を収めた選手たちが、県庁で喜びの報告を行いました。 次のステージを見据え、それぞれの決意を語りました。 報告会には、春の全国大会で日本一や入賞を果たした選手や監督ら、あわせて30人が出席し結果を報告しました。 （土井 颯太選手） 「(長崎は)伝統的なバレーを全国大会で見せつけてきたが、日本一という成果がここ数年、全然出ていなかったので、自分たちの代で日本一になれたこ