中国メディアの中国新聞網は6日、中国ブランド車がバンコク国際モーターショーでの受注数で初めて日系車を上回ったとする記事を掲載した。記事によると、5日に閉幕したバンコク国際モーターショーの主催者は6日、電気自動車（EV）市場の継続的な拡大を背景に、中国自動車ブランドの受注数が初めて全体で日系ブランドを上回ったことが同ショーにおける注目点となったと述べた。会期中の受注数は自動車が13万2951台、二輪車が2056台