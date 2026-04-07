国際通貨基金（IMF）のクリスタリナ・ゲオルギエバ専務理事は4月6日、中東での戦争がインフレーションの加速と世界経済の成長鈍化を招く可能性があるとの見方を示しました。ゲオルギエバ専務理事は、「この戦争がなければ経済成長見通しは小幅ながら上方修正されていた可能性があるが、現時点では物価上昇と成長鈍化を示す兆候が広がっている。戦闘が長期化すれば、インフレと経済成長への影響は一段と大きくなる」との認識を示し