ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、「We Love Cheeeese!」フェアを2026年4月8日から開催。3つのハンバーグディッシュなどの期間限定メニューが登場する。ハンバーグディッシュ3種とサイドメニュー1種毎年恒例だという同フェア。今回はチーズを存分に味わえる、ハンバーグディッシュ3種とサイドメニュー1種を用意する。「ガーリックベーコンメルティーチーズバーグディッシュ」は、3種のチーズにフライドガーリックの香