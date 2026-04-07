京都府南丹市で行方不明になっている11歳の男子児童について、警察は4月7日朝から自宅周辺の山の中を捜索しています。 京都府の南丹市立園部小学校6年、安達結希さん（11）の行方が分からなくなってから6日で2週間。4月6日夜、学校では保護者向けに説明会が行われました。 学校は行方不明になった当日、出欠確認が遅れたことを謝罪。今後、児童が出席していないと把握した場合には15分以内に保護者へ連絡する体制を整える