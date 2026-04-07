自転車で走行中に職務質問をしようとした警察官に服をつかまれて転倒し、後遺症を伴うけがをしたなどとして、男性が大阪府を4月8日提訴することがわかりました。 「ふだんの生活でもそうですし、仕事中も痛み・違和感を感じてつらいというのがある」 大阪府に住む40代の男性。自転車で走行中に転倒し、いまも左膝に痛みやしびれが残っていると訴えます。 訴状によりますと、転倒の原因となったのは、「警察官の職務質問