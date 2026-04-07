線路上に盗んだ自転車を放置したとして、大阪府警北堺署は７日、堺市北区金岡町、市立中学校教諭中村太樹容疑者（３３）を電汽車往来危険、窃盗の両容疑で逮捕した。中村容疑者は「盗んだものを自宅近くに置きたくなくて線路に捨てた」と容疑を認めているという。発表では、中村容疑者は３月２２日、堺市北区の南海白鷺駅近くの踏切内に、盗んだ自転車を放置した疑い。自転車は難波発三日市町行きの普通電車と衝突したが、けが