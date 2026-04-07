女優の今田美桜が、4月6日、Instagramを更新。《たのしかった日 ありがとう〜》とつづり、10枚の写真をアップした。ふわっふわのウェーブがかかったミディアムヘアで、衣装は2種類。まずは、細かなレースのフリルのミニスカートに、同じレースが首元にあしらわれたスリーブレスのニットで、これは高級ブランド「Dior（ディオール）」のもの。今田は3月にフランス・パリでおこなわれた「ディオール」のショーに、河合優実やBL
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