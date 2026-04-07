メーガン妃とヘンリー王子は４月下旬のオーストラリア訪問に加え、多数の新たなテレビ番組や映画プロジェクトのニュースが報じられたことにより、王室メンバーの反感を買う恐れがあると王室専門家が警告した。英紙ミラーが７日、報じた。夫妻は今月下旬に２０１８年以来、初めてオーストラリアを訪問する予定だ。王室作家のリチャード・パーマー氏は、夫妻は大々的に報道されている訪問を、長年にわたり「自分たちをおとしめて