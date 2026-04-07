ユニーは4月10日、市場最安値水準を実現した「驚安キャリーケース」を、アピタ・ピアゴなど80店舗において計1,000台限定で発売する。原材料や物流費の高騰によりキャリーケースの価格上昇が続く中、あえて機能を絞り込む「引き算の開発」によって驚きの価格設定を実現したという。驚安キャリーケース○輸送コストを3分の1に圧縮する「マトリョーシカ方式」を採用安さの秘密の一つは、運び方の再定義にある。Lサイズの中にMサイズを