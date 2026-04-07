【ソニック・ザ・ヘッジホッグ×読売ジャイアンツ】 4月7日 発表 セガは、ソニック・ザ・ヘッジホッグと読売ジャイアンツのコラボを4月7日に発表した。コラボを記念し、読売ジャイアンツのユニホームをまとったソニックの描き下ろしイラストを公開した。 本コラボでは、6月5日に東京ドームで開催予定の「日本生命 セ・パ交流戦2026 読売ジャイアンツvs千葉ロッテマリーンズ