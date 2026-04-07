バッグに入るサイズの「Khadas Mind Pro」。Intel Core Ultra X9 388H（Panther Lake）を採用している Image: Khadas 2026年3月15日の記事を編集して再掲載しています。これまでのミニPCは、小さくて安い代わりに、性能はほどほど。Webや動画が見れて、書類を作れればいい。本格的な作業は期待しない。そんなイメージでした。その流れが、2026年前半に少し変わってきています。上位モデルに