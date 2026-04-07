インスタグラム更新駒澤大時代に箱根駅伝で活躍した佐藤圭汰がナイキと契約し、米フラッグスタッフを拠点とする「SWOOSHトラッククラブ」に4月末から加入する。7日、自身のインスタグラムで発表した。男子中長距離界のスター選手の最新ニュースに、ファンから様々な声が上がった。佐藤は洛南高時代に1500、3000、5000メートルで高校新記録をマーク。5000メートルはその後に更新されたが、他の2種目はいまだレコードブックに残