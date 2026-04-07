川口オートは最終日の７日に優勝戦が行われ、森且行（５２＝川口）は５着。２０２３年４月復帰後の初優勝はまたもお預けとなった。試走３・２８秒の一番時計で堂々の一番人気に支持されたが、スタートで行き切れず序盤から苦しい展開に。準決で見せた終盤の追い上げも見られず、いいところがないまま終了した。「試走から直線で滑って良くなかった。セッティングをミスったかな。昨日（準決）は流れ込みがあったけど、今日は止