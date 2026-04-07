元プロ野球選手の中田翔氏が6日、YouTubeチャンネル『(パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV』で配信されたライブ配信番組『月曜日もパテレ行き(月パ)』に出演。プロ入り後に衝撃を受けた投手を明かした。中田翔氏○プロ入り後に衝撃を受けた投手視聴者から「苦手だった投手はいますか?」という質問を受け、「誰ですかね……いっぱいいすぎて」と悩みながら、「全盛期の杉内さんだったり、和田さんだったり」と、杉内俊哉氏