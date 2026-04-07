Samsungの次期スマートフォン「Galaxy S26 FE」と目されるデバイスが、ベンチマークプラットフォームのGeekbenchに登場し、その主なスペックが明らかになりました。 ↑次期Galaxy S26 FEの進化に期待（画像提供／Samsung）。 「FE」とは「Fan Edition（ファンエディション）」の略称で、Samsungがフラッグシップモデルをベースにしつつ、より手ごろな価格に設定したシリーズのことです。 今回の情報は、世界中の携帯電話