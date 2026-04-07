Shokz Japan（ショックスジャパン）は、同社初となる“フォーカスモード”（ノイズ低減機能）を搭載したオープンイヤー型イヤホン「OpenFit Pro」の先行予約を、2026年4月7日（火）よりShokz公式オンラインストア及び全国の主要家電量販店にて開始します。一般発売は4月22日（水）を予定しています。実売価格は3万9880円（税込）。 「OpenFit Pro」（ブラック） また、Shokz公式オンラインストアでの予約者限定で、追加料金