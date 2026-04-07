元乃木坂46メンバーの近影に、ファンから心配の声が相次いでいる--。その人物とは、女優の山下美月（26）だ。山下は4月2日に自身のInstagramを更新。投稿された写真には、満開の桜の下で微笑む姿が収められている。白いオフショルダーのトップスにネイビーのジャケットを羽織り、《お花見、お花見》と綴るなど、一見すると和やかな雰囲気だが、一部ではその“変化”に注目が集まっている。「浮き出た鎖骨に、ほっそりとした首。シ