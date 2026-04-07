新年度を迎えて、何かと出費が増える今の時期。節約したいけれど、おしゃれも諦めたくない！ そんなコスパ重視の大人女性におすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】から登場している2,000円台のワンピース。1枚でヘルシーに着こなしたり、レイヤードを楽しんだり、お値段以上に活躍しそう。おしゃれスタッフさんによる最旬コーデにも注目です。 幅広いシーンで頼れるシャツワンピ