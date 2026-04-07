お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、電話対応が「苦手」か「得意」か、どちらかを調査した。電話対応苦手？イメージ（※生成AIで作成）とんずからの「花妃はあかんな」と言われたとおり、電話対応が苦手な様子の花妃。「ほんまに電話が嫌すぎて、いろんな予約とかもオンラインでできるやつしかせん。ご