JR西日本 JR西日本によりますと、7日午後4時45分ごろ、JR津山線の津山駅口～佐良山駅間（岡山県津山市平福付近）の沿線で竹が倒れ、一部の列車に遅れが生じました。 午後4時37分津山駅発・午後6時3分岡山駅着の列車の運転士が走行中に倒竹に気が付き、手前で停車しました。この列車には48人の客が乗車していました。 倒れた竹と列車は接触しておらず、客や乗務員にけがはありませんでした。 乗務員による伐採作