警察によりますと、7日午前9時半すぎ、福岡県糸島市の二丈浜玉道路の鹿家トンネルで、佐賀・唐津市方面に向かっていた大型トレーラーと、福岡市方面に向かっていた中型トラックが正面衝突しました。この事故で、大型トレーラーを運転していた41歳の男性が病院に搬送され、中型トラックを運転していた35歳の男性も病院に行きましたが、いずれも意識はあるということです。警察は今後、2人から話を聞くなど