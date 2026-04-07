粧美堂（7819、東証スタンダード）。手元の会社四季報は業績欄の見出しを【増益続く】としている。まずは確認。【こちらも】6月にHD化、前澤化成工業は着実な歩みPBR1倍割れは株価材料視コロナ禍で2021年9月期こそ減収営業減益も次期から前25年9月期まで、「2.0%増収、219.2%増益」-「22.3%増収、78.8%増益」-「18.3%増収、36.9%増益」-「2.3%増収、16.2%増益」-「5.7%増益」。今26年9月期は「11.5%増収（59億2800万円）、96