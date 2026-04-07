2024年の新NISA始動から3年目、2025年度の会計年度を終えて新年度入りした現在、個人投資家の間では「インデックス投資」と「高配当株投資」の2大戦略をめぐる議論が一段と深化している。【こちらも】新NISAにおける資産形成格差長期積立の継続性を左右する「規律」の正体前者は市場平均に連動し、複利効果を最大化して「資産の積み上げ」を狙う。後者は定期的な配当金による「キャッシュフローの創出」を重視する。2026年